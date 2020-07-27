Екологічна катастрофа: витік пального з танкера Delfi буде продовжуватися



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Влада Одеси не називає терміни ліквідації екологічної катастрофи

Сьогодні повинна експертна комісія ДСНС підтвердити рівень надзвичайної ситуації і з цього моменту весь контроль перейде державі - Куций

Влада Одеси не може назвати терміни вирішення ситуації з танкером Delfi, який з листопада минулого року лежить на узбережжі міста. Про це на брифінгу 27 липня сказав губернатор області Максим Куций

Куций зазначив, що ситуацію з танкером визнали надзвичайною і весь контроль перейде державі.

«Сьогодні повинна експертна комісія ДСНС підтвердити рівень надзвичайної ситуації, і з цього моменту весь контроль перейде державі, а якщо точніше говорити - то під управління Адміністрації морських портів України», - сказав Куций.

Представник АМПУ заявив, що статус надзвичайної ситуації впливає на два моменти.

«Момент перший - повний контроль переходить АМПУ і другий - не спрощення, а прискорення підписання договору і тендерної процедури», - сказав він.

Замість кількох місяців на переговори знадобиться до трьох тижнів.

В АМПУ розглядають два варіанти вирішення проблеми: підняти судно або його порізати. При цьому наголошується, що витік пального з нього продовжиться.

У мерії причиною регулярного розливу в море пального з танкера назвали невідповідність сорбуючих бонів.

Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.

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