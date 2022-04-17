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    Захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль

    Денис Шмигаль закликав партнерів України зупинити гуманітарну катастрофу&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль

    Денис Шмигаль закликав партнерів України зупинити гуманітарну катастрофу    

    Фото: 24tv.ua

    Прем’єр запевняє, що місто продовжує чинити опір агресору

    Українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю ABC.

    «Місто все ще не впало», — сказав глава уряду, зазначивши, що українські військові все ще контролюють деякі частини Маріуполя.

    Перед цим російські військові запанували українським бійцям, які обороняють завод «Азовсталь» у Маріуполі, здатися, писало видання Delfi. У випадку згоди окупанти обіцяли з 6 ранку (за Києвом) 17 квітня ввести «режим повної тиші».

    Шмигаль зауважив, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води.

    «У них немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Вони просять усіх наших партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу», — сказав Шмигаль.

    Як зазначає ABC, Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки захват його дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту.

    Сьогодні стало відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів з міністром оборони України Олексієм Резніковим телефонну розмову, присвячену можливості евакуювати мешканців Маріуполя морем.

    За даними Генштабу Збройних сил України, для обстрілів Маріуполя російський агресор залучає стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

    Читайте також: Є два шляхи щодо деблокади Маріуполя: звернення президента (відео)

    Теги: Маріуполь росія окупанти міністр війна завод Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль