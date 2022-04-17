Захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль

Прем’єр запевняє, що місто продовжує чинити опір агресору

Українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю ABC.

«Місто все ще не впало», — сказав глава уряду, зазначивши, що українські військові все ще контролюють деякі частини Маріуполя.

Перед цим російські військові запанували українським бійцям, які обороняють завод «Азовсталь» у Маріуполі, здатися, писало видання Delfi. У випадку згоди окупанти обіцяли з 6 ранку (за Києвом) 17 квітня ввести «режим повної тиші».

Шмигаль зауважив, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води.

«У них немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Вони просять усіх наших партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу», — сказав Шмигаль.

Як зазначає ABC, Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки захват його дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту.

Сьогодні стало відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів з міністром оборони України Олексієм Резніковим телефонну розмову, присвячену можливості евакуювати мешканців Маріуполя морем.

За даними Генштабу Збройних сил України, для обстрілів Маріуполя російський агресор залучає стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.