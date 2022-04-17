Захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль
Денис Шмигаль закликав партнерів України зупинити гуманітарну катастрофу
Прем’єр запевняє, що місто продовжує чинити опір агресору
Українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю ABC.
«Місто все ще не впало», — сказав глава уряду, зазначивши, що українські військові все ще контролюють деякі частини Маріуполя.
Перед цим російські військові запанували українським бійцям, які обороняють завод «Азовсталь» у Маріуполі, здатися, писало видання Delfi. У випадку згоди окупанти обіцяли з 6 ранку (за Києвом) 17 квітня ввести «режим повної тиші».
Шмигаль зауважив, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води.
«У них немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Вони просять усіх наших партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу», — сказав Шмигаль.
Як зазначає ABC, Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки захват його дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту.
Сьогодні стало відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів з міністром оборони України Олексієм Резніковим телефонну розмову, присвячену можливості евакуювати мешканців Маріуполя морем.
За даними Генштабу Збройних сил України, для обстрілів Маріуполя російський агресор залучає стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.