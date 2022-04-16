Є два шляхи щодо деблокади Маріуполя: звернення президента (відео)

Україна потребує негайної допомоги партнерів

Увечері 16 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із підсумками 52 доби війни.

Президент говорив про два можливих варіанти дії щодо заблокованого окупантами Маріуполя. За його словами, або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю та літаки, «причому, без перебільшення, негайно, щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його».

«Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною», – сказав глава держави.

Також Зеленський наголосив, що буде відбудовано всі домівки українців, знищені війною.

«Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене», – сказав він.

Раніше президент сказав, щоЯкщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться.

Також Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

Нагадаємо, Зеленський провів перемовини з главою уряду Швеції.