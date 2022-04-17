У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір

Лікарка намагалась привернути увагу світу до катастрофи у місті

У Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних. Про це у Facebook повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

«Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі. За моєю інформацією, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до елементарної гігієни і води», – зазначила вона.

У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі та закликати до деблокади міста. Також вона просила доставити у Маріуполь медикаменти та дати змогу вивезти поранених.

«Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів Росії, то запевняю: навіть близько не уявляєте. Ми, медики, цілодобово, під обстрілами ворожої авіації та артилерії, намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Швидкі вже не їздять, ніхто нікому не допомагає. Чи не кожна бомба, «Град», руйнування – це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючі нутрощі. Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні і близькі», – сказала медик.

Нагадаємо, влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста.

Напередодні Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

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