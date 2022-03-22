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    Міністр оборони Британії потролив Росію фото Петрова і Боширова

    Міністр оборони Британії потролив Росію фото Петрова і Боширова - Міністр оборони Британії потролив Росію фото Петрова і Боширова
    Міністр оборони Британії потролив Росію фото Петрова і Боширова
    фото з відкритих джерел

    згадав про легендарних агентів «Петрова і Баширова».

    Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що справи в Росії йдуть геть погано, якщо вони вдаються до пранків і відеофейків. Він згадав про легендарних агентів «Петрова і Баширова».

    «Не дії впевненого в собі уряду, але знову ж таки після розповіді про пам’ятки Солсберійського собору, все можливо», – написав Воллес.

    Міністр також проілюстрував свій твіт фотографією двох російських агентів «Петрова та Боширова», які, як було встановлено, отруїли Сергія та Юлія Скрипалів у Солсбері. Потім вони виступили на кремлівському телеканалі та розповіли, що їздили в Солсбері як туристи «дивитися на знаменитий шпиль собору».

    17 березня Воллес заявив, що йому зателефонував самозванець, який представився прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Невдовзі він перервав дзвінок.

    Теги: росія окупанти міністр війна Україна окупація #stoprussia
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    Міністр оборони Британії потролив Росію фото Петрова і Боширова