Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що справи в Росії йдуть геть погано, якщо вони вдаються до пранків і відеофейків. Він згадав про легендарних агентів «Петрова і Баширова».

«Не дії впевненого в собі уряду, але знову ж таки після розповіді про пам’ятки Солсберійського собору, все можливо», – написав Воллес.

Міністр також проілюстрував свій твіт фотографією двох російських агентів «Петрова та Боширова», які, як було встановлено, отруїли Сергія та Юлія Скрипалів у Солсбері. Потім вони виступили на кремлівському телеканалі та розповіли, що їздили в Солсбері як туристи «дивитися на знаменитий шпиль собору».

