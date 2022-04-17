Міністри оборони України та Туреччини обговорили евакуацію Маріуполя

В Анкарі готові до евакуації як суходолом, так і морем

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Як повідомляє турецька газета Sabah, вони обговорили евакуацію турецьких та українських громадян, а також транспортування торгових суден.

Під час зустрічі міністр оборони Туреччини заявив про необхідність невідкладної евакуації турецьких та мирних українських громадян із суші та моря. Пан Акар також наголосив, що Туреччина продовжить робити свій внесок у гуманітарну допомогу Україні.

14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав нереалістичним приєднання Анкари до санкцій проти Росії. Він також заявляв, що турецьке керівництво дотримується «збалансованої позиції» в українському питанні. Туреччина також повністю закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів. У турецькому Стамбулі востаннє очно проводилися переговори Росії та України. У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо Росія знищить українських військових, які героїчно захищають Маріуполь, то можна ставити крапку у мирних перемовинах.

В той же день міністр оборони Хулусі Акар повідомив про намір надати кораблі для можливої евакуації мешканців Маріуполя морем.

Згодом в Анкарі висловили готовність доставити на цих кораблях гуманітарну допомогу для України.