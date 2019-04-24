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    Захоплений Росією моряк Юрій Будзило святкує день народження у полоні

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    <p>Юрій Будзило служив на рейдовому буксирі &laquo;Яни-Капу&raquo;</p> - Захоплений Росією моряк Юрій Будзило святкує день народження у полоні

    Юрій Будзило служив на рейдовому буксирі «Яни-Капу»

    Будзило - один з найдосвідченіших членів екіпажів захоплених українських кораблів, зауважив адвокат Микола Полозов

    24 квітня військовополоненому українському моряку, мічману Юрію Будзилу виповнюється 46 років.

    Про це написав у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

    За словами адвоката, Будзило - один з найдосвідченіших членів екіпажів захоплених українських кораблів, і служить на рейдовому буксирі «Яни-Капу».

    «Команда захисту військовополонених українських моряків вітає Юрія Будзила з днем народження і бажає йому здоров'я, стійкості, витримки і, головне, швидкого повернення додому!» - написав адвокат.

    Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

    Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.

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