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    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні

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    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Фото: mukachevo.net

    За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів перекрили під'їзд до кордону, протестуючи проти того, що їх не хочуть пускати із товаром з Європи

    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

    Наразі відомо, що КПП «Тиса» перекрито вже понад добу години.

    Поблизу пункту пропуску в Чопі дуже величезна черга.

    За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів вирішили перекрити під'їзд до кордону, протестуючи проти того, що їх не хочуть пускати із товаром з Європи.

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    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
    Фото: mukachevo.net

    У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби пояснили, що заблокували пункт пропуску «громадяни, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства».

    Усіх подорожуючих просять врахувати дану інформацію та планувати наперед поїздку.

    прикордонники митниця протест водій кордон
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