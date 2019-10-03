Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні
За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів перекрили під'їзд до кордону, протестуючи проти того, що їх не хочуть пускати із товаром з Європи
Контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.
Наразі відомо, що КПП «Тиса» перекрито вже понад добу години.
Поблизу пункту пропуску в Чопі дуже величезна черга.
За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів вирішили перекрити під'їзд до кордону, протестуючи проти того, що їх не хочуть пускати із товаром з Європи.
У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби пояснили, що заблокували пункт пропуску «громадяни, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства».
Усіх подорожуючих просять врахувати дану інформацію та планувати наперед поїздку.