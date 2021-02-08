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    Залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі – ДСНС

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    На дорогах України зараз ожеледиця - Залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі – ДСНС
    На дорогах України зараз ожеледиця
    Фото: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

    Рятувальники здійснили буксирування 35 транспортних засобів та надали допомогу близько 75 особам

    Станом на 16 годину 8 лютого спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та м. Київ. У Закарпатській та Одеській областях – дощ. Про це повідомили в ДСНС.

    Рятувальники здійснили буксирування 35 транспортних засобів та надали допомогу близько 75 особам.

    Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 220 осіб та 1 тис. 670 од. техніки.

    Наразі залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі. 

    «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» продовжує приймати та відправляти рейси 24/7. Аеродромна служба забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках та перонах. Однак враховуйте, що зміни в розкладі рейсів можливі через ускладнені метеоумови в аеропортах прибуття та вильоту», – повідомили в пресслужбі аеропорту.

    «Укрзалізниця не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів. Усі поїзди відправлятимуться за графіком, зокрема ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежено рух автотранспорту на деяких дорогах. Закликаємо пасажирів для подорожей цього тижня обирати саме залізницю. У таких погодних умовах це найбільш стабільний та надійний вид транспорту», – зазначили в пресслужбі компанії.

    Станом на 16:00 проїзд усіма автомобільними дорогами вільний. Працює 2 075 одиниць снігоприбиральної техніки, повідомили в Укравтодорі. 

    В Україні наразі сніг та  хуртовини. У західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця.

    Теги: прогноз погоди снігопад вітер негода
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