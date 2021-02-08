В Одесі пройшов крижаний дощ (відео)

На вулицях від ударів крижаного дощу спрацьовували автомобільні сигналізації

У понеділок, 8 лютого, погода в Одесі погіршилася. Із дерев на голови людей та дахи автомобілів падають шматки льоду, пише 048.ua.

На вулицях міста подекуди від ударів крижаного дощу спрацьовували автомобільні сигналізації. Перехожі намагалися якнайшвидше пройти особливо небезпечні ділянки та не посковзнутися на крижаному тротуарі.

У зв'язку з погодними умовами одеська мерія просить містян максимально обмежити переміщення містом, без крайньої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

У понеділок, 8 лютого, в Одесі вирує східний штормовий вітер. Пориви досягають 15-19 метрів в секунду. До вечора очікується зростання температури повітря та злива. На дорогах ожеледиця.

Через снігопад у Києві виник транспортний колапс. Із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

За прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі три доби в більшості областей йтиме сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній половині країни з дощем.