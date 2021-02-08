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    Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій

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    <p>Основна причина аварійності &ndash; суттєве погіршення погодних умов</p> - Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій

    Основна причина аварійності – суттєве погіршення погодних умов

    фото: Соцмереж

    Одразу три машини не розминулись на Хмельницькому шосе біля Лісопарку

    Якщо за звичної погоди у Вінниці щоденно трапляється 1-2 ДТП, а то й взагалі обходиться без автопригод, то сьогодні, 8 лютого, із 8-ї по 15-у годину у місті зафіксували 13 аварій.

    Про це NаПарижі розповіла речниця патрульної поліції Вінницької області Тетяна Плахотнюк.

    За її словами, усі аварії – без потерпілих, а основна причина аварійності – суттєве погіршення погодних умов. 

    Так, зіткнення автівок були сьогодні біля площі Гагаріна. Одразу три машини не розминулись на Хмельницькому шосе біля Лісопарку, аварії фіксували також на перехресті Немирівського шосе – вулиці Чехова й біля повороту на Магістратську. 

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    Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій
    Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій
    Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій
    Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій

    Окрім того, вранці суттєво ускладнила рух вантажівка, яка застрягла у снігу на перехресті вулиць І.Богуна та В.Чорновола через ожеледицю.

    Нагадаємо, в одеському житловому масиві Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої пошкодження отримали сім автівок.

    Теги: ДТП Вінниця аварія снігопад
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