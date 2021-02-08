Через негоду у Вінниці за півдня сталося 13 аварій

Одразу три машини не розминулись на Хмельницькому шосе біля Лісопарку

Якщо за звичної погоди у Вінниці щоденно трапляється 1-2 ДТП, а то й взагалі обходиться без автопригод, то сьогодні, 8 лютого, із 8-ї по 15-у годину у місті зафіксували 13 аварій.

Про це NаПарижі розповіла речниця патрульної поліції Вінницької області Тетяна Плахотнюк.

За її словами, усі аварії – без потерпілих, а основна причина аварійності – суттєве погіршення погодних умов.

Так, зіткнення автівок були сьогодні біля площі Гагаріна. Одразу три машини не розминулись на Хмельницькому шосе біля Лісопарку, аварії фіксували також на перехресті Немирівського шосе – вулиці Чехова й біля повороту на Магістратську.

Окрім того, вранці суттєво ускладнила рух вантажівка, яка застрягла у снігу на перехресті вулиць І.Богуна та В.Чорновола через ожеледицю.

Нагадаємо, в одеському житловому масиві Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої пошкодження отримали сім автівок.