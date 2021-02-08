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    Снігопад посилюється: Кличко закликав водіїв залишити автівки вдома

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    На вулицях Києва працює понад 450 одиниць спецтехніки - Снігопад посилюється: Кличко закликав водіїв залишити автівки вдома
    На вулицях Києва працює понад 450 одиниць спецтехніки
    Фото: Главком

    Дорожники та комунальники працюють у посиленому режимі

    Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях Києва в посиленому режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував відео про те, як прибирають сніг у місті.

    «Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі. Як прогнозували синоптики, в Києві сильно сніжить і найближчими днями негода не відступить. Міська влада зверталася до водіїв, за можливості, залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто таки виїхав, закликали не паркувати авто на узбіччях доріг та в недозволених місцях. На жаль, не всі дослухалися. А це ускладнює роботу дорожніх служб із прибирання міста», – наголосив мер. 

    Кличко зазначив, що і дорожники, і комунальники продовжують працювати. З ночі на вулицях столиці розчищають сніг понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання.

    Мер нагадав, що спостерігати в режимі онлайн, скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі на сайті КМДА.  

    «Зазначу, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений. Та ще раз звертаюся до водіїв: скористайтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки», – закликав Кличко.

    Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Через снігопад у Києві транспортний колапс.

    Теги: Віталій Кличко Київ дороги Київавтодор снігопад
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