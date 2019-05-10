Замах на Філарета: обвинувачений єпископ відбувся... штрафом у 850 грн



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Патріарх Київської і всієї Руси-України Філарет

Священнослужитель наніс умисне легке тілесне ушкодження монахині

Шевченківський районний суд Києва визнав винним директора Благодійного фонду «Християнська родина» і колишнього заштатного єпископа Севастіана (у миру - Михайло Возняк) в нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.125 КК України) і оштрафував його на 850 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 2 травня.

За матеріалами справи 25 травня 2018 року приблизно о 19 годині 30 хвилин Возняк увійшов до приміщення Київської Патріархії Української православної церкви Київського патріархату, що на вул. Пушкінська, 36 у Києві. Рухаючись по загальному коридору, йому на зустріч вийшла монахиня Варвара (у миру – Надія Шульгач), в обличчя якої екс-єпископ Севастіан розпилив аерозольний засіб. Після чого зник з місця вчинення злочину.

Колишній єпископ УПЦ КП Севастіан Возняк

У суді обвинувачений повністю визнав себе винним. Зазначив, що того дня приніс книги для владики. У коридорі приміщення церкви він зустрів монахиню Варвару. Остання, побачивши його, стала кричати щодо його перебування у приміщенні церкви. Через крики у свій бік церковнослужитель дістав із сумки аерозольний балончик зі сльозогінним газом «Перець» та розпилив в обличчя монахині.

При обранні міри покарання обвинуваченому суд врахував його щиросердне каяття та участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

Крім штрафу, суд стягнув з Михайла Возняка 1029,80 грн на користь держави витрат на залучення експертів.

Як повідомляв «Главком», спочатку досудове розслідування підозрювало екс-єпископа Севастіана у підготовці замаху на патріарха Київського Філарета. 25 травня 2018 року він разом зі своїм сином намагалися потрапити до особистих покоїв Філарета. Однак його зупинила економ патріархії, монахиня Варвара, в обличчя якої він пустив сльозогінний газ.

18 липня поліція оголосила підозру отцю Севастіану за ч. 4 ст. 296 КК України («Хуліганство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Натомість в обвинувальному акті, який пішов до суду, кваліфікацію правопорушення змінено на ч.1 ст.125 КК України. Покарання за цією статтею передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи терміном до одного року.

Крім цього, 27 липня 2018 року Синод УПЦ Київського патріархату позбавив сану заштатного єпископа Севастіана за замах на вбивство патріарха Філарета.

Учасники Синоду «мали міркування про злочинні діяння заштатного єпископа Севастіана (у миру Возняка Михайла Ярославовича), колишнього Чернігівського і Ніжинського». Зазначається, що вказаний єпископ був звільнений від управління єпархією ще 10 років тому – «згідно поданого 17 березня 2008 р. прохання» через «особисті причини». Як з'ясувалося, він має сім’ю і повинен «виховувати дітей».