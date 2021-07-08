Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил

Після окупації Криму Україна втратили полігон «Чауда», внаслідок чого виникла потреба в новому майданчику для тренувань зенітних ракетних військ

Найбільший полігон Збройних сил «Ягорлик» на Херсонщині повноцінно зафункціював. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Після окупації Криму 2014 року Збройні сили України втратили випробувальний полігон «Чауда», внаслідок чого виникла потреба в новому майданчику для тренувань зенітних ракетних військ. Уже 2018 року розпочалися пошуки належного місця, адже не всюди можна вести протиповітряний бій, запускати зенітні керовані ракети й випробовувати зброю великої дальності («Нептун», «Вільха»). Лише наприкінці 2019 року почали втілювати проєкт.

Генерал-лейтенант Радіон Тимошенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, зазначив, що для повноцінного функціювання випробувального полігону важливі численні питання, як-от: налагодження систем зв’язку, охорони, спостереження, інженерної розвідки, а також приміщення для персоналу тощо.

«Весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями. Цього вимагали невідкладні потреби Збройних Сил. Зараз основні роботи з облаштування завершені і Державний випробувальний полігон «Ягорлик» на Херсонщині запрацював на повну силу», – повідомив Радіон Тимошенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Генерал-лейтенант також додав, що «Ягорлик» – один з найсучасніших полігонів у Європі за станом технічного оснащення, але вдосконалення інфраструктури триватиме надалі. Його площа становить приблизно 3,7 гектара.

Новий майданчик призначений для стрільби з будь-якого українського озброєння. Ба більше, керувати авіацією й вести протиповітряні бої можна дистанційно – просто з робочих місць полігону.

«Наявна система візуального контролю дозволяє керівництву Збройних Сил в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями навіть не виходячи з робочого кабінету в столиці», – додав Тимошенко.

У «Ягорлику» розміщені пункт управління, модуль навчального корпусу, розвідувально-інформаційний центр, технічні приміщення, склади й ангари. Навчальні класи оснастили мультимедійними засобами. Крім того, працюють артезіанська свердловина й сонячна електростанція.

«Полігон повністю автономний, технологічний та екологічний. Зараз він у повному обсязі забезпечує проведення випробувань», - каже заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Генерал-лейтенант повідомив про те, що невдовзі на «Ягорлику» відбудуться стрільби з артилерійської системи «Богдана», а потім – випробування ракетних систем після модернізації