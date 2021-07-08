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    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил

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    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Фото Генерального штабу ЗСУ

    Після окупації Криму Україна втратили полігон «Чауда», внаслідок чого виникла потреба в новому майданчику для тренувань зенітних ракетних військ

    Найбільший полігон Збройних сил «Ягорлик» на Херсонщині повноцінно зафункціював. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

    Після окупації Криму 2014 року Збройні сили України втратили випробувальний полігон «Чауда», внаслідок чого виникла потреба в новому майданчику для тренувань зенітних ракетних військ. Уже 2018 року розпочалися пошуки належного місця, адже не всюди можна вести протиповітряний бій, запускати зенітні керовані ракети й випробовувати зброю великої дальності («Нептун», «Вільха»). Лише наприкінці 2019 року почали втілювати проєкт.

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    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил
    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил

    Генерал-лейтенант Радіон Тимошенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, зазначив, що для повноцінного функціювання випробувального полігону важливі численні питання, як-от: налагодження систем зв’язку, охорони, спостереження, інженерної розвідки, а також приміщення для персоналу тощо.

    «Весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями. Цього вимагали невідкладні потреби Збройних Сил. Зараз основні роботи з облаштування завершені і Державний випробувальний полігон «Ягорлик» на Херсонщині запрацював на повну силу», – повідомив Радіон Тимошенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

    Генерал-лейтенант також додав, що «Ягорлик» – один з найсучасніших полігонів у Європі за станом технічного оснащення, але вдосконалення інфраструктури триватиме надалі. Його площа становить приблизно 3,7 гектара.
    Новий майданчик призначений для стрільби з будь-якого українського озброєння. Ба більше, керувати авіацією й вести протиповітряні бої можна дистанційно – просто з робочих місць полігону.

    «Наявна система візуального контролю дозволяє керівництву Збройних Сил в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями навіть не виходячи з робочого кабінету в столиці», – додав Тимошенко.

    У «Ягорлику» розміщені пункт управління, модуль навчального корпусу, розвідувально-інформаційний центр, технічні приміщення, склади й ангари. Навчальні класи оснастили мультимедійними засобами. Крім того, працюють артезіанська свердловина й сонячна електростанція.

    «Полігон повністю автономний, технологічний та екологічний. Зараз він у повному обсязі забезпечує проведення випробувань», - каже заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

    Генерал-лейтенант повідомив про те, що невдовзі на «Ягорлику» відбудуться стрільби з артилерійської системи «Богдана», а потім – випробування ракетних систем після модернізації

    Теги: ЗСУ Херсонщина військові навчання Україна озброєння
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    Замість кримської «Чауди». На Херсонщині запрацював найбільший полігон Збройних сил