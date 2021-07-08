Соратники Порошенка і ветерани АТО готові взяти на поруки генерала Павловського

«При Павловському виконувалося Державне оборонне замовлення, і в армію постачали нову техніку та зразки озброєння»

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

При Павловському виконувалося Державне оборонне замовлення, і в армію постачали нову техніку та зразки озброєння, а тепер уже два роки ніхто не закуповує для Збройних сил нічого нового. Про це на засіданні суду сказала народна депутатка 8-го скликання, активістка, учасниця Революції гідності Тетяна Чорновол.

«Дуже важких чотири роки він керував сектором, який відповідав за озброєння української армії. Хочу тут наголосити – Державне оборонне замовлення, коли цим займався Павловський, виконувалося. Останні два роки державне оборонне замовлення не виконується», – заявила вона.

«Я вважаю, що на цьому місці повинна сидіти зовсім інша людина і ви повинні збирати зовсім інші матеріали і досліджувати, чому Державне оборонне замовлення зараз в країні не виконується», – звернулася Чорновол до прокурорів.

«На жаль, йде війна, і будь-який крок, який робиться щодо тих, хто захищав Україну, щодо тих, хто зривав план Путіна щодо захоплення України, дуже щільно зараз моніториться нашими ворогом. Йде картинка, коли бойовий генерал береться під арешт. Всі ці принизливі процедури будуть з величезним захопленням сприйняті нашим ворогом. І на моє переконання ми не маємо права дати їм таку радість», – говорить народний депутат Ростислав Павленко. Він також повідомив, що член делегації ПАРЄ, яка днями прибула до України, депутат від ЄНП Торарінссон мав намір бути присутнім на суді.

«Також хочу повідомити, що в суді був присутній доповідач від Парламентської асамблеї Ради Європи Біргір Торарінссон. Він зараз не зміг бути присутнім, коли почалося засідання, бо має відлітати, але його також буде поінформовано про перебіг суду і цих подій. Думаю, що належним чином буде оцінено все. що тут відбувається», – наголосив Павленко.

«Катери, про якій йшла мова, вже виходять на державні випробування. Та ж сама перша партія 100 «Богданів» і зараз виконує своє призначення, і зараз евакуюються ними поранені і вирішуються інші питання. Насправді ми всі розуміємо – відбувається просто брутальна розправа, розправа над людьми, які взагалі здатні приймати рішення в обставинах, які були в далекому вже 2014 році, коли потрібно було вирішувати зараз і на місті», – говорить Герой України, нарлдний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«Особисто я знаю Ігоря Валентиновича більше 10 років, але в тій ситуації, коли ми зустрілися на війні, коли з чотирма гарматами потрібно було організувати оборону міста, яке трохи менше ніж сам Донецьк, це вже само по собі багато чого говорить про людину», – наголошує Забродський.

Колишній заступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача ССО ЗСУ генерал Сергій Кривонос наголосив – знає генерал-лейтенанта Павловського вже більше 15 років.

«Я впевнений, що взяття від варту генерала Павловського – це достатньо сильний ляпас в бік патріотів України. Генерал Павловський – людина честі, він офіцер з великої букви. Попередні намагання його звинуватити і арештувати показали, що нічого не було і все це виявилося «пшиком», – наголошує Кривонос.

«Я пам’ятаю, як все починалося у 2014 році, і як він за рахунок високої організації починав мобілізацію і забезпечення мобілізації Збройних сил у 2014 році. Я хочу нагадати, що у вересні 2014 року, коли Ігор Павловський очолив Маріуполь, між Волновахою і Маріуполем було просто дві роти Нацгвардії і одна рота ЗСУ, і 65 кілометрів порожнечі – не було більше нікого. Він за рахунок правильної і вмілої організації свого маленького штабу зміг не просто зупинити, а розгромити не один танковий батальйон збройних сил РФ на підступах до Маріуполя. Нагадаю, що на той момент в Маріуполі було 435 тисяч населення і близько 150 тисяч біженців. Практично 700-тисячне місто, яке було врятовано», – зазначив Кривонос.

«Те, що відбувається зараз, це один з чергових етапів гібридної війни Російської Федерації по розхитуванню ситуації всередині країни, коли підривається довіра до тих, хто захищає цю країну. Це перший етап дестабілізації ситуації в країні і це в подальшому може призвести взагалі до руйнації України», – наголосив генерал Кривонос.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

Згодом п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.