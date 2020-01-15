Замість Медведєва: стало відомо ім'я нового очільника уряду РФ



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Крісло прем'єра Росії займатиме Михайло Мішустін

Мішустін погодився зайняти посаду прем'єрміністра РФ

Президент РФ Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра після зустрічі з ним. Про це повідомляють російські ЗМі з посиланням на пресслужбу Кремля.

Також відомо, що Мішустін, звісно, погодився на запропоновану Путіном посаду.

Відзначимо, Мішустін очолював російську податкову службу з 2010 року. До цього на державній службі керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами, а також Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ подав у відставку згідно зі статтею 117 Конституції.

Путін вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати цю посаду Дмитру Медведєву.

Зазначимо, Дмитро Медведєв був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.

Нагадаємо, сьогодні російський президент виступив із щорічним посланням Федеральним зборам. Значну частину свого виступу він присвятив змінам в російській Конституції.

Зокрема, він заявив, що вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли «вони не суперечать російській Конституції».