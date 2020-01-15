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    Думки вголос

    Дмитро Медведєв відтепер буде віцепрезидентом Росії

    • Сергій Пархоменко

      Журналіст

    • Розсилка
    Дмитро Медведєв відтепер буде віцепрезидентом Росії

    Поки що посада Дмитра Медведєва без реального наповнення повноваженнями

    Мовою оригіналу

    Да, я, пожалуй, присоединюсь к уже высказанной позиции, что Медведев не «задвинут в угол», а получил, фактически, пост вице-президента, созданный специально для него.

    Другое дело, что этот пост в настоящую минуту не имеет ничего, кроме названия. Он ничем пока не наполнен, ничем не вооружён, не наделён. Так что оформление реального пакета полномочий для этого вице-президента ещё впереди: и тут Путин не связан никаким законом, никакими правилами. Этого поста нет ни в одном действующем российском законодательном акте, так что комбинировать и фантазировать можно как угодно.

    И ещё одно важное обстоятельство: ещё сегодня утром Медведев обладал правом автоматического замещения президентского поста, в случае, если Путин оставлял свой трон — по собственной воле или по каким-то внешним причинам. А сейчас этого автоматизма — в отношении Медведева — уже нет: если ему суждено сделаться преемником (преемником хотя бы какой-то части президентских полномочий, которые останутся за ним после конституционной реформы), то не автоматически, а по прямо явленной воле Императора.


    Джерело: Эхо Москвы

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    Росія Дмитро Медведєв Путін
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