Дмитро Медведєв відтепер буде віцепрезидентом Росії

Поки що посада Дмитра Медведєва без реального наповнення повноваженнями

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Да, я, пожалуй, присоединюсь к уже высказанной позиции, что Медведев не «задвинут в угол», а получил, фактически, пост вице-президента, созданный специально для него.

Другое дело, что этот пост в настоящую минуту не имеет ничего, кроме названия. Он ничем пока не наполнен, ничем не вооружён, не наделён. Так что оформление реального пакета полномочий для этого вице-президента ещё впереди: и тут Путин не связан никаким законом, никакими правилами. Этого поста нет ни в одном действующем российском законодательном акте, так что комбинировать и фантазировать можно как угодно.

И ещё одно важное обстоятельство: ещё сегодня утром Медведев обладал правом автоматического замещения президентского поста, в случае, если Путин оставлял свой трон — по собственной воле или по каким-то внешним причинам. А сейчас этого автоматизма — в отношении Медведева — уже нет: если ему суждено сделаться преемником (преемником хотя бы какой-то части президентских полномочий, которые останутся за ним после конституционной реформы), то не автоматически, а по прямо явленной воле Императора.





Джерело: Эхо Москвы

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