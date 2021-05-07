Заморозки та сильний вітер: синоптики розповіли про погоду на вихідні

У Києві в суботу очікується дощ, сильний вітер та низька температура повітря

На вихідні в Україні трох похолодає, у ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У суботу, 8 травня, в Україні очікуються дощі та грози. Можливий сильний північно-західний вітер часом із штормовими поривами до 15-20 м/с.

На заході, півночі та у центрі - похолодання до +9°...+13°. На півдні, у Дніпропетровській області та на сході +14°...+19°, на Луганщині до +22°.

У неділю, 9 травня, практично повсюди в Україні світитиме сонце, на крайньому сході можливий дощ. Сильний вітер втримається на Лівобережжі.

«На сході температура знизиться, але на заході та півночі почне підвищуватися. Загалом, 9-го травня, температурна картинка вирівняється, очікується вдень в Україні +13°...+18°, на Закарпатті до +20°...+22°», - каже синоптик.

У Києві в суботу очікується дощ, сильний вітер та низька температура повітря, +10°...+12°. У неділю світитиме сонце, вітер вдень стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +13°...+15°.

Тим часом, сьогодні в країні різко погіршиться погода. Штормове попередження оголошено у більшості регіонів. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Удень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).