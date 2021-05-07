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    Заморозки та сильний вітер: синоптики розповіли про погоду на вихідні

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    На Заході можливі заморозки на ґрунті - Заморозки та сильний вітер: синоптики розповіли про погоду на вихідні
    На Заході можливі заморозки на ґрунті
    Фото: Станіслава Груздєва, «Главком»

    У Києві в суботу очікується дощ, сильний вітер та низька температура повітря

    На вихідні в Україні трох похолодає, у ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    У суботу, 8 травня, в Україні очікуються дощі та грози. Можливий сильний північно-західний вітер часом із штормовими поривами до 15-20 м/с.

    На заході, півночі та у центрі - похолодання до +9°...+13°. На півдні, у Дніпропетровській області та на сході +14°...+19°, на Луганщині до +22°.

    У неділю, 9 травня, практично повсюди в Україні світитиме сонце, на крайньому сході можливий дощ. Сильний вітер втримається на Лівобережжі.

    «На сході температура знизиться, але на заході та півночі почне підвищуватися. Загалом, 9-го травня, температурна картинка вирівняється, очікується вдень в Україні +13°...+18°, на Закарпатті до +20°...+22°», - каже синоптик.

    У Києві в суботу очікується дощ, сильний вітер та низька температура повітря, +10°...+12°. У неділю світитиме сонце, вітер вдень стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до +13°...+15°.

    Тим часом, сьогодні в країні різко погіршиться погода. Штормове попередження оголошено у більшості регіонів. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Удень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Також сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Теги: вихідні прогноз погоди повітря вітер дощ Наталка Діденко
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