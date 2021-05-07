Холодний травень. У вихідні в Києві очікуються заморозки

Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-4 градуси

У столиці оголошено перший рівень небезпеки 9-10 травня

У суботу, 8 травня, в Києві вдень очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередив Український гідрометцентр.

У суботу також, за прогнозом синоптиків, мінлива хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с, температура вночі 8-10° тепла, вдень – 13-15°.

Окрім цього, вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-4° (І рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, 7 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, тільки в другій половині дня короткочасний дощ. Температура повітря вночі +5 ... +7 градусів, удень + 16 ... + 18 градусів. Також сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.

За прогнозом синоптиків, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.