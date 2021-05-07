Зноситиме з ніг. В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с

Порив вітру досягатимуть 20 метрів за секунду

Сьогодні в країні різко погіршиться погода. Штормове попередження оголошено у більшості регіонів. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також сьогодні в Київській області та у Києві пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, синоптики попереджають, що у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, у зв’язку з відлигою, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберiгається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

На сайті Укргідрометцентру повідомляється, що на більшій частині країни очікуються дощі та грози, температура повітря буде коливатися від +14 до +22.

Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.