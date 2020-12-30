Запах риби чи сірки: після Covid-19 можливі нюхові галюцинації

Незвичайний побічний ефект хвороби, відомий як паросмія – спотворене сприйняття запахів, може непропорційно впливати на різні вікові групи людей

Люди, які протягом тривалого часу страждають від хвороби Covid–19, повідомляють про відчуття сильного запаху риби, сірки та солодкого хворобливого запаху, в якості подальших симптомів коронавірусу вже після закінчення основного етапу хвороби.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що незвичайний побічний ефект хвороби, відомий як паросмія – спотворене сприйняття запахів, може непропорційно впливати на різні вікові групи людей.

Як зазначається, втрата нюху є одним з симптомів коронавірусу, але деякі пацієнти з тривалим періодом симптомів хвороби Covid–19 відзначають відчуття неприємних запахів через місяці після зараження коронавірусом.

Професор Нірмал Кумар, який також є президентом асоціації ЛОРів Великої Британії, був одним з перших медиків, який визначив аносмію – втрату нюху – як показник зараження коронавірусом у березні цього року.

Професор зауважив, що серед тисяч пацієнтів, які лікуються від довготривалої аносмії у Великій Британії, дехто тепер переживає паросмію.

Кумар повідомив Sky News, що пацієнти, які свого часу перехворіли на Covid–19, тепер відчувають нюхові галюцинації, вже після одужання від недуги.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, натомість одужали – 57 799 127 пацієнтів.