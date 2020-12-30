Слідом за Байденом. Камала Гарріс зробила щеплення від Covid-19 в прямому ефірі

Гарріс зробила щеплення в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс зробила щеплення від коронавірусу вакциною компанії Moderna.

Вакцинацію транслювали в прямому ефірі.

Гарріс зробила щеплення в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні, за її словами, це було «просто і майже не боляче».

Її чоловік Дуглас Емхофф робить щеплення цього ж дня.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Обраний президент США Джо Байден зробив щеплення від коронавірусу 21 грудня, теж в прямому ефірі.

Чинний президент США Дональд Трамп казав, що не планує робити щеплення одним з перших. За його словами, співробітники Білого дому отримають доступ до вакцини трохи пізніше за інших.

Раніше Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу. Також прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.