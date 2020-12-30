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    У світі

    Слідом за Байденом. Камала Гарріс зробила щеплення від Covid-19 в прямому ефірі

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    Камала Гарріс зробила щеплення від коронавірусу - Слідом за Байденом. Камала Гарріс зробила щеплення від Covid-19 в прямому ефірі
    Камала Гарріс зробила щеплення від коронавірусу

    Гарріс зробила щеплення в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні

    Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс зробила щеплення від коронавірусу вакциною компанії Moderna.

    Вакцинацію транслювали в прямому ефірі.

    Гарріс зробила щеплення в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні, за її словами, це було «просто і майже не боляче».

    Її чоловік Дуглас Емхофф робить щеплення цього ж дня.

    Обраний президент США Джо Байден зробив щеплення від коронавірусу 21 грудня, теж в прямому ефірі.

    Чинний президент США Дональд Трамп казав, що не планує робити щеплення одним з перших. За його словами, співробітники Білого дому отримають доступ до вакцини трохи пізніше за інших.

    Раніше Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу. Також прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Теги: США щеплення коронавірус Камала Гарріс
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