Слідом за Байденом. Камала Гарріс зробила щеплення від Covid-19 в прямому ефірі

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс зробила щеплення від коронавірусу вакциною компанії Moderna.

Вакцинацію транслювали в прямому ефірі.

Гарріс зробила щеплення в Об'єднаному медичному центрі у Вашингтоні, за її словами, це було «просто і майже не боляче».

Її чоловік Дуглас Емхофф робить щеплення цього ж дня.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH