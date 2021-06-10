«Запакуємо в автобус і вивеземо в рідне Закарпаття». Мер Рівного пригрозив місцевим ромам

У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами

Мер Рівного Олександр Третяк пропонує запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він пропонує вдатися до радикальних дій щодо ромів. Про це він заявив в ефірі «Радіо трек».

Він заявив про нахабну поведінку ромів.

«Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті», – заявив мер Рівного.

Третяк розповів, що недавно на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.

«Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття», – заявив він.

За його словами, в місті планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

Тим часом, у Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а іншим треба вживати «роми». Ромські правозахисні організації пропонують саме поняття «роми», яке здобуло підтримку на міжнародному конгресі ромів 1971 року. І саме таке поняття закріплене в нормативно-правових актах України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.