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    «Запакуємо в автобус і вивеземо в рідне Закарпаття». Мер Рівного пригрозив місцевим ромам

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    «Запакуємо в автобус і вивеземо в рідне Закарпаття». Мер Рівного пригрозив місцевим ромам
    Фото: commons.com.ua

    У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами

    Мер Рівного Олександр Третяк пропонує запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. Він пропонує вдатися до радикальних дій щодо ромів. Про це він заявив в ефірі «Радіо трек».

    Він заявив про нахабну поведінку ромів.

    «Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті», – заявив мер Рівного.

    Третяк розповів, що недавно на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси.

    «Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття», – заявив він.

    За його словами, в місті планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

    Тим часом, у Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а іншим треба вживати «роми». Ромські правозахисні організації пропонують саме поняття «роми», яке здобуло підтримку на міжнародному конгресі ромів 1971 року. І саме таке поняття закріплене в нормативно-правових актах України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

    Теги: Закарпаття Рівне
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    «Запакуємо в автобус і вивеземо в рідне Закарпаття». Мер Рівного пригрозив місцевим ромам