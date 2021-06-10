На Закарпатті батьки відмовилися від дівчинки, яка врятувала з пожежі трьох братів і сестру

Дівчинка сумує за братами й сестрами і сподівається, що вони будуть разом

Від 13-річної жительки Закарпатської області Софії Рознійчук, яка наприкінці 2018 року винесла з охопленого вогнем будинку в селі Кобилецька Поляна трьох братів і сестру, відмовилися батьки. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За мужність Рознійчук стала лауреаткою Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник 2019» і здобула нагороду від президента України Володимира Зеленського.

«Не знала тоді Софійка, що після загального визнання й слави єдине, чого їй не вистачатиме, – це люблячих батьків та родинного затишку. Наразі покинута батьками дитина мешкає в Чинадіївському дитячому будинку, що на Мукачівщині», – розповіли у ДСНС.

Дівчинка сумує за братами й сестрами і сподівається, що вони будуть разом.

Видання «КП в Україні» написало, що після пожежі, яка знищила будинок, сім'я Рознійчук якийсь час жила у родичів, а потім опинилася на вулиці.

«Діти вирушили на вокзал просити милостиню. В Ужгороді їх і затримала викликана кимось поліція. У підсумку дітей доправили в заклад у селищі Батьово влітку 2019 року. Хлопців незабаром забрали додому, а Софійку – ні. У чому причина, дівчинка не знає досі, а минуло вже два роки», – пише видання.

За даними журналістів, у колишній сім'ї дівчинки вже семеро дітей. Батька Софії позбавили батьківських прав, а до мачухи і зведених братів-сестер вона жодного стосунку за документами не має.

«Рідна матір нібито померла, так запевняла Софія, але, як з'ясувала служба у справах дітей, жінка жива і здорова, живе з іншою сім'єю у Вінниці», – зазначено у статті.

Дівчинка мріє стати рятувальницею, у неї вже є форма, яку їй подарували 2019-го. У дитячому будинку розповіли, що Рознійчук нещодавно опанувала програму другого класу. Коли потрапила в заклад, не вміла ні читати, ні писати, ні розмовляти українською.

«У неї інша картина світу, їй набагато важливіше заробляти, ніж навчатися. У цієї дитини дуже важка доля. Вона не йшла спочатку на контакт узагалі. У своєму районі, у гірській місцевості, вона просто пропаде або батько забере і поверне в жебраки. А тут вона зможе побачити інший бік медалі. Вона не заслуговує на життя на вулиці», – сказала ЗМІ начальниця служби у справах дітей Рахівської райдержадміністрації Олена Кокіш.

Рятувальники Закарпатської області просять підтримати дівчинку, принаймні, написавши їй листа. Його можна надіслати за адресою: Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, 89640 місто Чинадієво, вулиця Санаторна, 75а.

Софія Рознічук стоїть з Олександром Тушером з районного управління з надзвичайних ситуацій. Тримає подяку та мобільний телефон. Отримала їх за порятунок молодших братів і сестри. 2018 рік

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Софія Рознійчук з палаючого будинку врятувала трьох братів, яким було шість років, п’ять та один рік і сім місяців та дворічну сестру. Хата зайнялася близько 22:00, коли всі лягали спати. Доки Софія рятувала братів і сестру, пожежу побачили сусіди та прийшли на допомогу.

«Коло дверей смерділо димом. Відкрила – а там усе горить. Кинулася будити братиків і сестричку. Вийти з хати не було як. Розбила стільцем вікно і висадила їх надвір. Не боялася. Переживала лиш, щоб встигнути, – казала на той час 11-річна Софія Рознійчук.