У Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а українцям треба вживати «роми»

В Україні діють циганські театри, циганські колективи, самі роми без проблем себе кличуть циганами, але…

В Україні доречно уникати назв «цигани». Ромські правозахисні організації пропонують саме поняття «роми», яке здобуло підтримку на міжнародному конгресі ромів 1971 року. І саме таке поняття закріплене в нормативно-правових актах України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

Богдан для прикладу пояснила історію понять на позначення афроамериканського населення США.

«На ранніх етапах ішлося про те, що «negro» – це адекватне слово, натомість «nigger» – зневажливе й неприйнятне. З часом слово «negro», що походить з іспанської, стали вважати неприйнятним, оскільки воно нагадує про страхіття рабовласництва. Стали казати black, але зрештою дійшли висновку, що коректніше афроамериканець, аніж підкреслювати колір шкіри людини. Сьогодні слово black залишається вживаним, але в більшості контекстів США прийнятним вважають лише поняття афроамериканець», – розповіла вона.

Зазначимо, наразі в Україні діють циганські театри, циганські колективи, тобто самі роми себе кличуть циганами і на бачать у цьому проблем.

Проте Богдан наголосила, що в дискурсах громадських організацій України, які представляють ромські спільноти, виразна тенденція до поняття «роми». В офіційній лексиці в Україні й більшості міжнародних контекстів ідеться саме про ромську національну меншину.

За її словами, загальна рекомендація суспільствознавців і правозахисників полягає в тому, що в разі повідомлень про скоєння злочинів не варто уточнювати етнічну або релігійну ідентичність людини, щоби не задавати неправильний вектор сприйняття. Людина скоїла злочин не тому, що вона ром, українець чи болгарин, а тому, що вона схильна до скоєння злочинів.

«Звичайно, частина ромського населення веде звичайний спосіб життя, як і всі наші громадяни. Але вони потерпають від того, що їхня ідентичність може асоціюватися з тими, хто веде інакший спосіб життя. На сьогодні немає точних оцінок про кількість тих, хто потребує допомоги від держави. Аби зробити оцінку, потрібні значні кошти. Адже ці люди часто не прив’язані ні до місця проживання, ні до роботи, ніде на обліку їх немає», – розповіла Богдан.

Наразі експерти оцінюють чисельність ромського населення в Україні від 200 до 400 тисяч осіб.