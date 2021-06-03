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    У Рівному депутати влаштували бійку (відео)

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    У сесійній залі панував хаос, спровокований депутатами - У Рівному депутати влаштували бійку (відео)
    У сесійній залі панував хаос, спровокований депутатами
    Фото з відкритих джерел

    Причиною непорозуміння стало провальне голосування, пов'язане з питаннями фінансування

    У Рівному на сесії обласної ради побилися депутати. Спровокувало конфлікт між чиновниками обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

    На відео чути, як один з депутатів погрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак у сесійній залі панував такий безлад, що його слова, ймовірно, так ніхто б і не почув.

    Після того, як виникла бійка, у засіданні оголосили перерву.

    Причиною непорозуміння стало провальне голосування за рішення про фінансування новоствореного департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

    Зауважимо, його створили шляхом реформування управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення. Оскільки медична галузь області залишилася без грошей, медики можуть лишитися без зарплати.

    Додамо, що нардеп Володимир Ар'єв та екснардеп Михайло Добкін влаштували сварку під час прямого ефіру, яка фінішувала тим, що Ар'єв заявив про печерне хамство та пішов зі студії.

    Теги: депутат бійка Рівне
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    У Рівному депутати влаштували бійку (відео)