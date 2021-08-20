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    Запрацювали ще майже два десятки камер відеофіксації: де саме

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    Камери працюють у чотирьох обласних центрах та трьох областях - Запрацювали ще майже два десятки камер відеофіксації: де саме
    Камери працюють у чотирьох обласних центрах та трьох областях
    Фото з відкритих джерел

    Адреси встановлених камер та перелік

    З п'ятниці, 20 серпня в Україні запрацювало 17 нових камер відео- та фотофіксації порушення Правил дорожнього руху. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Адреси нових камер:

    Житомирська область:

    • на 174 км+600 автодороги М-06, у напрямку м.Києва (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку м.Києва (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку м.Рівне (обмеження швидкості 110 км/год).

    Чернігівська область:

    • на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку м.Києва (обмеження швидкості 50 км/год).

    Одеська область:

    • на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку м.Києва (обмеження швидкості 110 км/год).

    Житомир:

    • Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського (обмеження швидкості 50 км/год);
    • Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сціборського (обмеження швидкості 50 км/год).

    Львів:

    • вул. Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийська (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийська (обмеження швидкості 50 км/год).

    Черкаси:

    • проспект Хіміків, 30, у напрямку вул. В'ячеслава Галви (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка (обмеження швидкості 50 км/год).

    Чернігів:

    • вул. Рокосовського, 12, корп.2, у напрямку вул. Захисників України (обмеження швидкості 50 км/год);
    • просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда (обмеження швидкості 50 км/год);
    • просп. Миру, 241-а, у напрямку вул. Льотної (обмеження швидкості 50 км/год).

    Нагадаємо, у містах Кропивницькому та Харкові, а також на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей з полудня понеділка, 26 липня, запрацювали камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

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    Теги: Черкаси Львів Житомир Рівне Чернігів
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    Запрацювали ще майже два десятки камер відеофіксації: де саме