Прибутковий бізнес: скільки заробляє поліція на камерах фіксації порушень

За підрахунками «Главком.Техно», кожна камера на дорозі приносить щонайменш 100 тисяч доларів щорічно

Камери на дорогах України продемонстрували свою ефективність. Принаймні з фінансової точки зору. Про це свідчать дані, які нещодавно оприлюднив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За підрахунками поліції, за рік камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху заробили на українських водіях близько 260 мільйонів гривень.

«За рік роботи системи автоматичної фіксації нами було складено 1 738 119 постанов, це стільки разів було притягнуто до відповідальності порушників швидкісного режиму і порушників, які безпосередньо не дотримувалися правил проїзду смугою для руху громадського транспорту. Із цих постанов 1 479 726 виконано, тобто штрафи були оплачені, на загальну суму 259 млн 598 тис, 532 грн, і це - 85% виконаних постанов», - зазначив Білошицький.

Цифри, озвучені керівництвом патрульної поліції, дозволяють приблизно підрахувати, скільки заробляє поліція на кожній камері. Звісно, що це дуже грубі розрахунки. Тим не менш, вони дають певну уяву про те, наскільки ефективні камери як своєрідний державний бізнес на дорозі.

Скільки заробляють камери

Одразу відзначимо: ми рахувати найменший варіант заробітку на камерах. Скоріш за все, у реальному житті дохід вище за наші розрахунки.

Ще один нюанс: для зручності ми перевели всі розрахунки в долари за курсом НБУ станом на 9 червня 2021 року: 27,2 гривні за долар. Розрахунки округлятимемо до десятих.

Отже, ми відштовхуємося від слів Білошицького: за рік – з 1 червня 2020 року по 1 червня 2021 року – камери заробили 259,6 мільйона гривень. В доларах це 9,5 мільйона.

Станом на травень 2021 року в Україні працювали 92 камери. Ця інформація раніше озвучувалася представниками МВС.

Не всі ці камери працювали цілий рік. На початковому етапі діяло лише 50. Але якщо навіть рахувати виходячи з 92, виходить, що кожна камера за рік заробила щонайменш 100 тисяч доларів.

Майбутні прибутки

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв 2024 роки встановити на дорогах 1,5 тисячі камер

А тепер згадаємо про те, що всього в Україні до 2024 року планують встановити близько 1,5 тисячі камер автоматичної фіксації порушень. Принаймні таку інформацію можна знайти на сайті МВС. Спираючись на розрахунки «Главком.Техно» можна припустити, що всі ці камери щорічно зможуть приносити, щонайменш, 150 мільйонів доларів.

Звісно, що встановлення самих камер потребує чималих затрат. Але на фоні доходів вони мізерні та окупляться дуже швидко.

Раніше повідомлялося, що один комплекс автоматичної фіксації порушень в залежності від функціоналу коштує від 15 до 40 тисяч доларів. Навіть якщо рахувати по-максимуму, виходить 60 мільйонів доларів. Тобто, проєкт окупиться менш ніж за пів року.

Проте виникає інше питання: а чи ефективні камери на дорогах у боротьбі з порушниками правил дорожнього руху? Відповідь на це питання «Главком» давав у матеріалі «Камери на дорогах. Про що мовчить патрульна поліція?».