У розпал виборів у Винниках тисячі людей залишилися без світла

На виборчих дільницях у місті на Львівщині відновили електропостачання завдяки генераторам

У місті Винники, що біля Львова, 26 вулиць залишилось без електроенергії через аварійні роботи на мережі. Про це повідомили у ПрАТ «Львівобленерго» увечері неділі, 22 листопада.

За інформацією на сайті «Львівобленерго», 26 вулиць у Винниках з 18:50 перебувають без електропостачання через аварійні роботи. О 20:00 подачу світла мали відновити. Причину аварійного відключення електроенергії не повідомили.

За інформацією місцевих жителів, на виборчих дільницях у Винниках подачу світла вдалося відновити завдяки генераторам. У Винниках проживає більше 18 тисяч мешканців.

Нагадуємо, 22 листопада відбулося голосування у другому турі місцевих виборів. Мешканці 11 населених міст обирали міських голів.