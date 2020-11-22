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    У розпал виборів у Винниках тисячі людей залишилися без світла

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    У розпал виборів у Винниках тисячі людей залишилися без світла

    На виборчих дільницях у місті на Львівщині відновили електропостачання завдяки генераторам

    У місті Винники, що біля Львова, 26 вулиць залишилось без електроенергії через аварійні роботи на мережі. Про це повідомили у ПрАТ «Львівобленерго» увечері неділі, 22 листопада.

    За інформацією на сайті «Львівобленерго», 26 вулиць у Винниках з 18:50 перебувають без електропостачання через аварійні роботи. О 20:00 подачу світла мали відновити. Причину аварійного відключення електроенергії не повідомили.

    За інформацією місцевих жителів, на виборчих дільницях у Винниках подачу світла вдалося відновити завдяки генераторам. У Винниках проживає більше 18 тисяч мешканців.

    Нагадуємо, 22 листопада відбулося голосування у другому турі місцевих виборів. Мешканці 11 населених міст обирали міських голів.

    Теги: Львів
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