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    Заступниця міністра фінансів відсудила в Ради майже пів мільйона гривень

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    З 25 березня 2020 року Світлана Воробей працює в Мінфіні - Заступниця міністра фінансів відсудила в Ради майже пів мільйона гривень
    З 25 березня 2020 року Світлана Воробей працює в Мінфіні
    Фото: Світлана Воробей, Facebook

    Світлану Воробей звільнили з посади керівника секретаріату Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради

    Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей через суд зобов'язала свого колишнього роботодавця – Верховну Раду України – виплатити їй компенсацію за звільнення в розмірі 450 тис. грн. Вона отримала гроші за той період, коли вже працювала в іншому державному відомстві.

    Про це йдеться в рішенні Шостого апеляційного адміністративного суду, повідомляє «Обозреватель».

    Чиновниця раніше обіймала посаду керівника секретаріату Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради. Зараз такого комітету не існує, його об'єднали з фінансовим комітетом. Результатом цього злиття було в тому числі і звільнення Воробей.

    З 25 березня 2020-го Воробей працює в Мінфіні, водночас весь цей час вона продовжувала судитися з Верховною Радою через звільнення. Її зарплата в Раді становила 37 тис. грн, звільнили Воробей у кінці грудня 2019 року, а вже в березні вона працевлаштувалася в Кабміні. Фактично чиновниця не отримувала зарплату всього 3 місяці, але гроші відсудила за весь період.

    Чинне законодавство передбачає виплату за час вимушеного прогулу або ж різниці в заробітку на нижчеоплачуваній роботі. Так, згідно з ч. 2 ст. 235 КЗпП України, під час винесення рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно ухвалює рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік.

    Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більш як один рік не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

    Рішення суду в частині поновлення на роботі та виплати коштів підлягає негайному виконанню, але Воробей досі не подала декларацію щодо суттєвих змін у майновому стані. Крім того, після відновлення на роботі вона фактично працює повний день і в Раді, і в Мінфіні.

    Теги: Мінфін Верховна Рада суд зарплата гроші чиновник звільнення
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