Стерненко подав апеляцію на вирок у справі про викрадення депутата

Суд дав Сергію Стерненку сім років ув'язнення

Стерненко наполягає, що суддя не здійснив судовий розгляд повною мірою, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи

Активіст Сергій Стерненко, засуджений до семи років позбавлення волі у справі про викрадення депутата Сергія Щербича, оскаржив вирок.

Про це повідомили у Telegram-каналі Стерненка.

«Стерненко вже подав апеляцію! Вона, серед іншого, призупиняє набуття вироком чинності (ст. 400 КПК). Вимагаємо негайного звільнення з-під варти», – йдеться в повідомленні.

В оприлюдненому тексті Стерненко наполягає, що суддя не здійснив судовий розгляд повною мірою, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи.

Крім того, він заявив про порушення суддею Кримінального процесуального кодексу і неправильне застосування норм Кримінального кодексу України.

До слова, активісти анонсували поїздку до держдачі Зеленського 8 березня через вирок Стерненку.

Зазначимо, Офіс президента Володимира Зеленського ініціював аналіз резонансних рішень судів, які стосуються «ветеранів війни на Донбасі і громадських діячів».

Очевидно, що таким чином у Зеленського вирішили відреагувати на акції протесту після вироку Сергію Стерненку, якому суд дав сім років.

Нагадаємо, після посадки Стерненка Зеленський пообіцяв усім чесний суд.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що він «покладається на незалежність правоохоронної системи в розслідуваннях», не втручається в хід слідства і не тисне на правоохоронні органи.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.