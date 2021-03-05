П'яна їзда колишнього замміністра Немілостівого: Шевченківський суд виніс рішення

Віталій Немілостівий після інциденту з поліцією майже місяць залишався на посаді

Суд визнав Немілостівого винним в адміністративному правопорушенні

Шевченківський районний суд Києва оштрафував колишнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого на 10 200 гривень за водіння автомобіля в нетверезому стані.Та на рік відібрав водійські права.

Про це Українським Новинам повідомив співробітник суду.

«Винесено постанову 11 лютого. Штраф 10 200 гривень і рік позбавлення права керування автомобілем», – сказав представник суду.

Суд визнав Немілостівого винним в адміністративному правопорушенні за статтею 130 Адміністративного кодексу (керування транспортними засобами особами, які перебували в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).

На цей час рішення суду ще не оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, чиновника спіймали п'яним за кермом і він почав кидатися на поліцейських. Відеозапис, знятий нагрудною камерою одного зі столичних поліцейських 30 грудня 2020 року потрапив у соцмережі.

Кабінет міністрів 21 січня, на позачерговому засіданні звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.