Тупицький втретє позивається до Верховного суду через своє відсторонення

Раніше Верховний суд вже відмовляв Олександру Тупицькому у відкритті провадження

Раніше Верховний суд вже відмовляв Олександру Тупицькому у відкритті провадження

Напередодні Верховний суд залишив без руху позов Тупицького про оскарження указу Зеленського

До Касаційного адміністративного суду Верховного суду надійшов позов через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

«4 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оспорює Указ президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» з моменту його прийняття. В указі йдеться про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць», - повідомили у пресслужбі суду.

Як відзначається, позивач, голова КСУ Олександр Тупицький, вже втретє звертається до Верховного суду.

«Нагадаємо, що позивач двічі звертався з позовними заявами, оскаржуючи указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, яким його відсторонено від посади судді КСУ строком на два місяці», - зазначили у суді.

Зокрема, перший позов надійшов 1 лютого 2021 року, однак суд відмовився відкривати за ним провадження, оскільки його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Другий позов надійшов 26 лютого 2021 року, однак суд залишив заяву без руху, оскільки термін оскарження указу закінчився 29 січня.

Напередодні керівник НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького.

Раніше стало відомо, що Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі Зеленський посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Спочатку розглядався варіант відсторонення ще на два місяці, однак Зеленський поставив завдання вирішити питання з Тупицьким за місяць. Продовження відсторонення на два місяці створювало б негативну практику, коли замість вирішення по суті Тупицького просто не допускають до роботи, і тримають питання підвішеним замість його остаточного рішення.

Уперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».