Заступник Авакова пригрозив владі Луцька і Тернополя



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Заступник очільника МВС Антон Геращенко попередив місцеву владу про відповідальність за відмову посилювати карантин

Геращенко нагадав мерам про відповідальність за відмову посилювати карантин в «червоній» зоні

У МВС попередили мерів міст про відповідальність за відмову посилювати карантин.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє «Громадське радіо«.

«Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах», — сказав Геращенко.

Заступник міністра наголосив, що на здоров’ї людей може позначитися те, коли мери міст кажуть, що не хочуть карантину, бо у них через два місяці вибори, й вони не хочуть вживати непопулярних заходів.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

Коронавірус в Україні Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725 Копіювати код для вставки

До слова, влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

Раніше у Тернополі відмовилися посилювати карантин.