Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 112 осіб



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Станом на ранок в Україні одужали 235 осіб

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 725

Станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

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