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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 112 осіб

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    <p>Станом на ранок в Україні одужали 235 осіб</p> - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 112 осіб

    Станом на ранок в Україні одужали 235 осіб

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 725

    Станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

    Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

    Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

    У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

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