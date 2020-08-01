Влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні»



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В останній час щодо статистики по рівню захворюваності на Covid-19 в місті нічого не змінилось, зазначив мер Луцька

Влада Луцька, який потрапив до «червоної зони» за поширенням коронавірусної інфекції, виявила небажання посилювати карантинні обмеження зупиняючи громадський транспорт та закриваючи громадські заклади.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Він висловив нерозуміння, чому Державна комісія ТЕБ та НС «без будь-яких особливих причин» віднесла Луцьк до «червоного« рівня епідемічної небезпеки.

«Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на Covid-19 в місті нічого не змінилось», — написав Поліщук.

На думку радника міського голови, «недолугі, невчасні та непрофесійні рішення щодо протидії коронавірусу й так довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць та значно погіршили рівень життя українців й рівень економічної активності в країні».

«Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону — нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження», — резюмував радник мера Луцька.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до «червоної», «помаранчевої» та «жовтої» зон. З-поміж названих регіонів у «червоній зоні«, окрім Луцька, опинились місто Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області.