Заступник голови Херсонської ОДА вдруге захворів на Covid-19

Керівник робіт по ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусом, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан повторно захворів на коронавірус. Про це повідомляє місцеве видання Kherson.net.ua.

За словами Вадима Чабана, у його випадку не виправдалося твердження про те, що при повторному зараженні хвороба здебільшого проходить легше.

«Я – один з тих, хто перехворів повторно з інтервалом менш ніж у 45 днів. І грунтуючись на власному невеселому досвіді, можу сказати, що особисто у мене все було з точністю до навпаки. Якщо перший раз коронавірус «відібрав» у мене не ті вісім, не ті дев'ять днів життя, то на другий – всі шістнадцять», – сказав він.

Чабан розповів, що одночасно з ним захворіла і його дочка. У неї перебіг хвороби теж був важким.

«До того ж повторно хвороба протікала важче. Крім того, що «нюх пропав», ще й сильно боліли суглоби. Так само було і у моєї дочки», – розповів Чабан.

Нагадаємо, що голова Тернопільської ОДА вдруге за пів року захворів на коронавірус.