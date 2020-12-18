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    У світі

    Прем'єр Словаччини захворів на Covid-19

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    Прем'єр не розповів деталі про своє самопочуття&nbsp; - Прем'єр Словаччини захворів на Covid-19
    Прем'єр не розповів деталі про своє самопочуття 
    Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Він отримав позитивний тест на Covid-19

    Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом. Про це Матович написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Я сьогодні один з вас», – написав він.

    Проте ніяких подробиць про своє самопочуття він не повідомив, проте опублікував скрін результату тесту на коронавірус.

    «Різдвяні канікули я повинен був провести помічником у лікарні. Тепер плани, швидше за все, будуть дещо іншими. Так, за статистикою я повинен вижити без шкоди, але якби у мене була можливість пожертвувати своїм життям за життя тисяч невинних жертв, я б це зробив», – написав Матович.

    Як повідомлялося, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування на Covid-19. У ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років. Другий етап було проведено 7-8 листопада.

    На першому етапі, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 млн мешканців Словаччини, позитивний результат на коронавірус виявили у 1,06% протестованих. У ході другого етапу 0,66% тестів виявилися позитивними.

    До слова, Словаччина послаблює карантин на тлі зменшення кількості інфікованих коронавірусом.

    Теги: Словаччина Facebook коронавірус
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