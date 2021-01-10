Голова Тернопільської ОДА вдруге за пів року захворів на коронавірус
Попереднього разу чиновник переніс хворобу важко
Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на Covid-19.
Про це він написав у Facebook.
«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на Covid. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно.
Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно», – написав Труш.
Як відомо, про перше інфікування коронавірусом голова Тернопільської ОДА повідомив 22 серпня 2020 року.
Нагадаємо, станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.