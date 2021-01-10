  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова Тернопільської ОДА вдруге за пів року захворів на коронавірус

    • Розсилка
    Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на Covid-19 - Голова Тернопільської ОДА вдруге за пів року захворів на коронавірус
    Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на Covid-19

    Попереднього разу чиновник переніс хворобу важко

    Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на Covid-19.

    Про це він написав у Facebook.

    «Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на Covid. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно.

    Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно», – написав Труш.

    Як відомо, про перше інфікування коронавірусом голова Тернопільської ОДА повідомив 22 серпня 2020 року.

    Нагадаємо, станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я місцева влада чиновник Тернопільщина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies