Голова Тернопільської ОДА вдруге за пів року захворів на коронавірус

Попереднього разу чиновник переніс хворобу важко

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на Covid-19.

Про це він написав у Facebook.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на Covid. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно.

Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно», – написав Труш.

Як відомо, про перше інфікування коронавірусом голова Тернопільської ОДА повідомив 22 серпня 2020 року.

Нагадаємо, станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.