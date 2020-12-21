Голова Сумської ОДА захворів на коронавірус

Голова ОДА буде лікуватися у Харкові

Нещодавно він отримав позитивний тест на Covid-19

Голова Сумської обласної адміністрації Василь Хома захворів на коронавірусу. Про це розповіла радник голови ОДА Наталія Дрозд, передає місцеве видання Sumy.Today.

Лікуватися голова Сумської ОДА буде у Харкові. У якому стані зараз перебуває хворий на коронавірус Хома, його радниця розповідати відмовилася.

Як пише видання, 11 грудня Хома пішов на ізоляцію через ризик інфікування коронавірусом. Очільник Сумської області контактував з хворою на коронавірус людиною.

Нагадаємо, що Макрон заразився коронавірусом.