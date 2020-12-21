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    Голова Сумської ОДА захворів на коронавірус

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    Голова ОДА буде лікуватися у Харкові - Голова Сумської ОДА захворів на коронавірус
    Голова ОДА буде лікуватися у Харкові
    Фото: Sumy.Today

    Нещодавно він отримав позитивний тест на Covid-19

    Голова Сумської обласної адміністрації Василь Хома захворів на коронавірусу. Про це розповіла радник голови ОДА Наталія Дрозд, передає місцеве видання Sumy.Today.

    Лікуватися голова Сумської ОДА буде у Харкові. У якому стані зараз перебуває хворий на коронавірус Хома, його радниця розповідати відмовилася.

    Як пише видання, 11 грудня Хома пішов на ізоляцію через ризик інфікування коронавірусом. Очільник Сумської області контактував з хворою на коронавірус людиною.

    Нагадаємо, що Макрон заразився коронавірусом.

    Теги: Суми радник коронавірус
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