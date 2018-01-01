Заступник голови місії ОБСЄ їде на Донбас

Метою поїздки Хуга на Донбас є оцінка безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг 21-25 січня 2018 року відвідає східну Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ. «З 21 до 25 січня 2018 року перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Метою поїздки



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Александр Хуг

Метою поїздки Хуга на Донбас є оцінка безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг 21-25 січня 2018 року відвідає східну Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

«З 21 до 25 січня 2018 року перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Метою поїздки є оцінка безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, діалог із місцевими громадами, а також відвідування об’єктів життєзабезпечення, де за сприяння СММ проводили ремонтно-відновлювальні робіт», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ході візиту Хуг долучиться до патрулів спостерігачів ОБСЄ вздовж лінії зіткнення.

18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ. Віталій Зара їхав на таксі по місту, автомобіль потрапив в ДТП. Спостерігач місії ОБСЄ загинув на місці події.

Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.