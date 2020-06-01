Заступник Єрмака показав свої статки: подружжя Тимошенків віддають перевагу грошам у готівці, ніж банкам



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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Загальний дохід Тимошенка минулого року становив 3 млн 47 тис. 834 гривні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у 2019 році отримав понад 3 млн гривень доходу.

Про це свідчать дані його електронної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК.

Загальний дохід Тимошенка минулого року становив 3 млн 47 тис. 834 гривні, із яких 118 тис. 436 гривень - зарплата в Офісі президента, 81 тис. 117 гривень - зарплата та інші виплати в ТОВ «Гудмедіа»10 тис. 320 гривень - державна та соціальна матеріальна допомога, 40 тис. 40 гривень - страхові виплати та 90 тис. гривень - дивіденди.

Він також отримав 1 млн 755 тис. 171 гривню доходу за відчуження нерухомого майна й 952 тис. 750 грн доходу за продаж рухомого майна.

У свою чергу дружина Тимошенка минулого року отримала 5 млн 149 тис. 434 гривні доходу, із яких 4 млн 942 тис. 382 гривні - дохід від підприємницької діяльності, 90 тис. гривень - гонорари й виплати в «Довженко-Центрі» та 117 тисяч 52 гривні - зарплата в ТОВ «Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент».

У готівці заступник керівника Офісу президента має 690 тис. доларів США, 110 тис. євро, 3 млн 950 тис. гривень, дружина - 185 тис. доларів США та 3 млн 720 тис. гривень.

У банках Тимошенко тримає 7 тис. 941 долар США, 85 тис. 266 гривень та 8 євро, дружина - 2 млн 109 тис. 759 гривень та 160 доларів США.

Тимошенко має дві квартири: у Києві площею 181,1 кв. м та Дніпрі площею 60,6 кв. м.

Він є власником трьох машиномісць у Києві, дачного будинку та земельної ділянки площею 881 кв. м в Балівці на Дніпропетровщині.

Заступник керівника Офісу президента має автомобілі BMW Х5 2019 року випуску та Volkswagen Caravelle 2014 року випуску, його дружина - Porsche Macan 2017 року випуску.

Із травня 2016 року Тимошенку належало 100% ТОВ «Гудмедіа» ці корпоративні права він передав в управління.

Посадовець також задекларував телекамеру Sony PXW FS-7 вартістю 205 тис. гривень, станцію відеомонтажу Apple iMac вартістю 103 тис. гривень, станцію відеомонтажу MacPro A1481 вартістю 250 тис. гривень та комп'ютер-сервер зберігання даних EntryStore 8T2 вартістю 98 тис. гривень.

У січні 2019 року Тимошенко витратив 357 тис. 279 гривень на відпустку в ОАЕ. Крім того, у травні він придбав машиномісце за 112 тис. гривень, у червні - авто за 2 млн 640 тис. 653 гривень та здійснив страховий платіж на 108 тис. 103 гривень, у вересні витратив 140 тис. 480 гривень на купівлю особистих речей.