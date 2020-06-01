Яку зарплату отримують фінансові директори в IT-компаніях України (опитування)



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Найчастіше СFО заробляють $3875

Зарплата фіндиректорів в IT-компаніях коливається від $1500 до $7500

Команда IT-рекрутингового агентства INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат фінансових директорів (Chief Financial Officer або скорочено CFO) в IT-компаніях в Україні. В опитуванні взяли участь 26 CFO.

Найчастіше СFО заробляють $3875. Загалом зарплата коливається від $1500 до $7500. Було двоє фіндиректорів із зарплатою $10 000, а також двоє – з $960 і $1000 - вони потрапили в 10% верхнього і нижнього значення вибірки і тому були виключені як такі, хто випадає із загальної статистики або статистично малоймовірні.

У більших (за кількістю співробітників) компаніях CFO заробляють значно більше, ніж в невеликих: $3750 на медіані (в статистиці це величина ознаки, що розташована посередині ранжованого ряду вибірки, - ред) проти $ 1500.

Більшість респондентів – віком від 31 до 40 років, але заробіток вищий у тих, хто старше 41 року - $5100 на медіані проти $ 3875. Також і верх вилки у них $10 000, а не $6350, як у молодших фінансових директорів.

Чим старшою є компанія, тим частіше в ній зустрічаються CFO з більш високою зарплатою. Так, в компаніях віком від 5 до 10 років фіндиректор може отримувати $7300 а понад 10 років - $10 000.

На медіані ж є фінансові директори і в молодих компаніях (від 1 до 3-х років) з досить високою зарплатою - $4000. Для порівняння, медіана фіндиректорів, що працюють у дорослих (10-20 років) компаніях - $5000.

Спостерігається яскрава кореляція рівня доходу з кількістю підлеглих – так, CFO з 1-3 підлеглими отримують $2500. на медіані, від 4-х до 7-ми - $3750, а у фіндиректорів, керуючих численної командою 11-15 людей і більше - медіана зарплати може складати близько $8000.

У СFО, що мають бонусну частину в структурі оплати, дохід вище - $4375 на медіані проти $3100 у тих, хто отримує тільки ставку.

Різниця в зарплаті чоловіків і жінок на даній посаді незначна, але все ж існує.В середньому зарплата фінансового директора в продуктових компаніях майже на $1200 вища, ніж в аутсорсингових.

Найбільш значна різниця в зарплатах фінансових директорів пов'язана з наявністю MBA або просто вищої освіти. Так, в середньому, фінансовий директор з MBA отримує $5889 на відміну від $3511 у такого ж керівника просто з вищою освітою.

В українському IT навіть фінансові директори в переважній більшості оформлені як ФОП - 76,92%.І у 69,23% опитаних оплата прив'язана до курсу долара.

Нагадаємо, в Україні у квітні 2020 року найвища заробітна плата штатних працівників була зафіксована у сфері «Фінансова та страхова діяльність». Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що фінансисти в середньому отримують 20 256 гривень, що становить 194,2% від середньої зарплати 10 430 грн. За даними статистичного відомства, на другому місці – «Інформація та телекомунікації», де середня заплата становить 18 317 гривень (175,6% від середньої).