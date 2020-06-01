У Зеленського з’явиться свій пул журналістів



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Президент Володимир Зеленський

Глава держави відповідатиме на питання невеликої групи журналістів, з іншими спілкуватиметься Андрій Єрмак або його заступники

В Офісі президента хочуть, щоб діяльність Володимира Зеленського на посаді президента висвітлювало 20-25 журналістів. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю виданню «Вести», яке було опубліковано в понеділок, 1 червня.

«Думаю, нам необхідний пул журналістів, які ходять на прес-конференції або брифінги. У ньому має бути 20-25 представників ЗМІ, не більше - так робиться в різних країнах Європи, в США», - зазначив Тимошенко.

За таких умов, за словами Тимошенка, «розмова виходить предметною і продуктивниою». У той же час, «закриватися» від інших ЗМІ ніхто не збирається - Офіс президента відповідатиме на їхні запити і «відправлятиме до них главу Офісу або його заступників».

«Це найбільш продуктивна і робоча схема. Щоб 25 акредитованих журналістів, які прийшли, отримали 25 відповідей. Інакше це перетворюється в процес обміну думками з президентом, самоствердження, світські бесіди», - сказав заступник голови Офісу президента, зазначивши, що усвідомлює, що при цьому буде багато незадоволених.

Нагадаємо, 20 травня відбулася пресконференція Володимира Зеленського, яка тривала понад три години. На ній президент відповів на питання про можливу зустріч із Володимиром Путіним, війну на Донбасі та окупацію Криму.

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