«Слуга народу» Герус задекларував 8 млн грн доходу за минулий рік



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Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Герус

Андрій Герус подав електронну декларацію за 2019 рік одним із останніх – о 23:59 31 травня

Народний депутат від партії «Слуга народу» і голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус задекларував 7,97 млн грн сукупного доходу за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком».

Політик зазначив, що отримав 3,92 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 1,6 млн грн процентів, 1,45 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна, 961,5 тис. грн заробітної плати за основним місцем роботи і за сумісництвом.

Ще 10,3 тис. грн йому перерахувала партія «Слуга народу», покривши витрати за участь у навчанні.

На банківських рахунках Герус зберігає $327,5 тис., 23 млн грн і 10,5 тис. євро, готівкою - $185 тис., 45 тис. євро і 3 тис. фунтів стерлінгів.

Дружина політика Наталія Герус за минулий рік заробила 4,89 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 109,9 тис. грн заробітної плати і 2,1 тис. грн страхових виплат.

У готівці вона тримає $185 тис., 45 тис. євро, 220 тис. грн і 3 тис. фунтів стерлінгів.

Політик володіє квартирою площею 149,1 кв. м у Києві, його дружина – земельною ділянкою площею 0,08 га у Києві. Також вона задекларувала об'єкт незавершеного будівництва, який знаходиться на етапі фундаменту.

Ще Наталія Герус має обручку французького бренду Cartier, автомобіль Subaru Outback, 2010 року випуску і незначні корпоративні права (7,93% від загального капіталу) у ТОВ «Солом’янський МПЗ».

Нардеп у декларації зазначив, що володіє автомобілем Audi А6, 2012 року випуску.

Наголосимо, що Андрій Герус виявився одним із останніх серед народних депутатів, хто подав електронну декларацію за 2019 рік наприкінці деклараційного періоду. Час публікації на сайті НАЗК вказаний - 23:59 31 травня.

Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я України Максим Степанов задекларував 20 млн грн на банківських рахунках з них лише 19,3 млн грн – у «Державному ощадному банку України». Також у банках лежать $3,4 тис. і 643 євро.

Крім цього, готівкою очільник МОЗ зберігає 180 тис. грн і 11,3 тис. євро.