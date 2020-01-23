Заступник Офісу президента Смірнов має бути відсторонений від посади, якщо експерти підтвердять його голос на «плівках Труби» - Сюмар



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Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов

Сюмар заявила, що має бути проведене розслідування стосовно втручання Офісу президента у роботу ДБР

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у разі експертного підтвердження ідентичності його голосу на «плівках Труби» має бути відсторонений з посади.

Про це на пресконференції щодо підтвердження ідентичності голосу ексдиректора ДБР Романа Труби канадськими експертами повідомила народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар. На її переконання, має бути проведене розслідування щодо втручання Офісу президента у роботу ДБР, зокрема проведення нарад в Офісі президента щодо організації правоохоронними органами політичних переслідувань проти Петра Порошенка.

«Наскільки нам відомо, ці наради щодо політично вмотивованих справ в Офісі президента відбуваються і зараз», – зазначила Сюмар.

«Ви пам’ятаєте, було досить багато скандалів, пов’язаних із тим, які вказівки давалися, яким правоохоронцям щодо зокрема і Петра Порошенка, й інших політиків, які просто були обрані такими показовими справами для облаштування політичного шоу», – нагадала Вікторія Сюмар.

«Нещодавно відбулася подібна зустріч», – додала вона.

Вікторія Сюмар підкреслила: «Очевидно, що якщо ми говоримо про «плівки Труби», які є таким вкрай показовим кейсом, то там є Труба, який звітує і приймає замовлення, але є і ті, хто йому ці замовлення висловлює».

«На плівках є голос, який, я думаю, буде ідентифікований, який принаймні зараз дуже схожий на голос заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. Якщо він там є, я думаю, що результати експертизи мають бути досить швидко з цього приводу. Якщо вони підтвердять, що це його голос, ми переконані, що він має бути відсторонений», – наголосила депутат.

«І ключове – має бути проведене розслідування щодо втручання Офісу президента і посадових осіб Офісу президента у діяльність незалежного правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань», – заявила представниця «Європейської солідарності».

«Інакше – ми просто ховаємо ідею незалежного правосуддя в Україні», – підкреслила вона.