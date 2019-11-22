У Порошенка вимагають створення слідчої комісії щодо «плівок Труби»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19 листопада невідомі виклали аудіозапис розмов очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби

«ЄС» очікує особистої реакції Володимира Зеленського і його політичної оцінки

«Європейська солідарність» вимагає створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії із розслідування фактів незаконного втручання Офісу президента в роботу правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Кричущі і шокуючі факти систематичного незаконного втручання Офісу президента в роботу правоохоронних органів потребують об’єктивного розслідування. Однак, скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід – створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних», - йдеться в повідомленні.

У партії Порошенка вимагають на період роботи такої комісії відсторонення від посад фігурантів розмов, із яких випливає їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій. «Це – керівник Офісу президента і адвокат Коломойського Андрій Богдан; «на сто відсотків свій» Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, директор ДБР і ад’ютант Андрія Портнова Роман Труба; заступник керівника Офісу президента адвокат Єфремова Андрій Смирнов, керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко, тощо», - повідомили в «ЄС».

У політсилі також очікують особистої реакції Володимира Зеленського і його політичної оцінки. Тим більше, що учасники розмов посилаються на факт наради в Офісі президента України за участі глави держави, де однією з тем була «організація політичних репресій проти Петра Порошенка».

«Ми з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування. А 20 листопада під час прес-конференції Труба фактично не спростував факту розмов, уникнувши виразної відповіді на питання журналістів. Нарешті, зміст розмов ідеально накладається на календар реальних подій, – і очевидно, що ці збіги не випадкові. Із записів розмов прямо випливає, що графік допитів Петра Порошенка складається в Офісі президента», - повідомили в «Європейській солідарності».

У партії наголосили, що «очевидними видаються такі правопорушення з боку фігурантів розмов, як перевищення службових повноважень, зловживання владою, незаконний вплив на слідство, тощо».

Тож, «ЄС» вимагає негайного проведення усіх необхідних експертиз з метою насамперед ідентифікації голосів. «У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади, залишаємо за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур, - наголосили в політсилі. - Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу».

Нагадаємо, 19 листопада з’ясувалось, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба узгоджує свої дії із керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Інформація підтверждувалась записом телефонної розмови Труби із людиною, яку він називає «Андрій Йосипович». Першоджерело – телеграм канал «Трубу прорвало», на якому ця розмова і була опублікована.

Епізод відбувся 17 липня цього року. Так, на аудіо чути, як Труба просить помічницю вийти з його кабінету, а через кілька секунд телефонує людині, яку називає «Андрієм Йосиповичем». Під час розмови Труба звітує про свій ранковий брифінг щодо виклику на допит Порошенка, який на нього так і не з'явився. Він також радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит.



