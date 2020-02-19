Заступник секретаря РНБО Кривонос закликав Зеленського не затверджувати оборонне замовлення



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Заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос стурбований непріоритетністю розвитку і фінансування ракетної програми відповідно до документа

На думку Кривоноса, документ викликає питання до компетентності відповідальних за його підготовку, а його прийняття призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив і до ослаблення обороноздатності

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос закликає Президента Володимира Зеленського не вводити в дію затверджене РНБО державне оборонне замовлення на 2020-2022 роки. Про це він повідомив у Facebook.

«Те що я побачив і знаю, викликало у мене обурення і нерозуміння з описаних вище способів. Виходячи зі свого досвіду, я прошу Президента Верховного головнокомандувача Збройних сил України не підписувати ДОЗ, а відправити на доопрацювання», - написав він.

На думку Кривоноса, документ викликає питання до компетентності відповідальних за його підготовку, а його прийняття призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив і до ослаблення обороноздатності замість її нарощування.

Зокрема, заступник секретаря РНБО стурбований непріоритетністю розвитку і фінансування ракетної програми відповідно до документа.

Як повідомлялось, 18 лютого РНБО затвердила держоборонзамовлення до 2023 року.

Зі слів секретаря РНБО Олександра Данилова, держзамовлення на 2020 рік перевищує показники 2019 року на 16% і становить понад $1 млрд.

Як повідомлялось, у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту. За даними Кривоноса, щоб відвести війська по всій лінії фронту Україні необхідно буде витратити щонайменше 600 мільйонів гривень. До того ж, це справа не одного місяця.

Крім того, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.