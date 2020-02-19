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    Думки вголос

    Дурість або російська пропаганда. Навіщо Україні потрібна платформа примирення Сивохи?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Дурість або російська пропаганда. Навіщо Україні потрібна платформа примирення Сивохи?

    Немає конфлікту всередині України, нікого примиряти!

    Мовою оригіналу

    В чем я не могу отказать нынешней власти и признаю ее заслуги – так это в желании остаться в памяти народной. Конечно, это традиция и у них были славные предшественники. Кучма с «Украина не Россия», Ющенко с руками, которые ничего не крали, ну и Янукович с Йолкой. Зеленский уже прочно закрепил торговую марку «Я – не лох!», но и подчиненные стараются не отставать. И это смешно, конечно… Но я все пытаюсь для себя понять – с каким диагнозом мы имеем дело? Цинизм и подлость высшей пробы? Или невероятная слепота, помноженная на глупость? Главное – все настолько просто, что можно объяснить на пальцах. Достаточно среднего…

    Тут опять отличился наш главный примиренец с «народом Донбасса» и организатор «диалога с простыми людьми» Сергей Сивохо. Он отреагировал на вчерашнюю АГРЕССИЮ РОССИЙСК ВОЙСК НА УКРАИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВ ВСУ. Цитирую: «Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!»

    Я не удержался и написал Сергею Анатольевичу простой вопрос – «И кто же это мог сделать?!» В самом деле – не секрет кто. И откуда приказ был – тоже не секрет. Потому что без приказа из Кремля они даже, простите, не пукнут. Кто в ОРДЛО хоть как-то считал себя самостоятельной фигурой, уже давно спорят исключительно с чертями по поводу температуры в котле. И если говорить о платформе, то она может пригодиться только для перевозки нескольких групп. Тех, кто работает в повестке дня Кремля «Гражданский конфликт в Украине», грантоедов, которые на деньги западных (и немного наших) спосоров агитируют за прямой диалог, преодоление языка вражды и прочих полезных идиотов с лозунгом «мы-за-мир-любой-ценой». Я даже знаю, в какую сторону эту платформу стоило бы отправить.

    Все остальное – ненаучная фантастика. Не напал Киев на Донецк. И Луганчане не планировали захватывать Днепр или Тернополь. Это было прямое российское вмешательство, российские деньги, оружие и боевики. Плюс небольшой процент местных идиотов, которые всегда были маргиналами. Это правда – поверьте теперь уже бывшему дончанину. Примиряться там не с кем. День ухода российских войск и взятия контроля над границей украинскими военными станет последним в нелепой и бредовой истории «республик». Небольшое количество любителей русского мира с уже имеющимися паспортами сбежит следом – за день. Часть из них будет активно сотрудничать со следствием и робко интересоваться насчет амнистии. Остальные вывесят украинские флаги и будут писать мемуары про страдания под гнетом оккупанта. Кстати, часть мемуаров будет чистой правдой.

    Так на хрена нам платформа, пане советник секретаря РНБО Украины? Нет конфликта внутри Украины, некого примирять! Я в самом деле не знаю, какой тут диагноз – глупость или российская повестка. Но свое прозвище Сергей Антальевич, похоже заслужил. Мистер «Циничная провокация» подойдет?

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас РНБО пропаганда Сергій Сивохо
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