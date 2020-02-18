Ескалація конфлікту на Донбасі: ЄС очікує від Росії впливу на терористичні організації «ЛНР» і «ДНР»



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Голова представництва ЄС Маті Маасікас зазначив, що наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать узгодженому припиненню вогню

Європейський Союз очікує від Росії впливу на так звані Луганську та Донецьку народні республіки через ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це голова представництва ЄС Маті Маасікас написав у своєму мікроблозі Twitter.

«ЄС очікує від Росії повного і негайного застосування свого впливу на збройні формування, які вона підтримує в цьому відношенні», – сказано в ньому.

Він зазначив, що повідомлення про ескалацію конфлікту в околицях району Золотого із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, що призводить до жертв, викликають надзвичайну тривогу ЄС.

Маасікас написав, що наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать узгодженому припиненню вогню.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один із українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Крім того, чотирьох бойовиків знищено і шістьох поранено під час боїв з українськими військовими.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних сил України, вчинених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.